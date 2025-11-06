Aeroporto Torino, cocaina nel doppio fondo della valigia: arrestati 40enne peruviano

Durante i controlli di routine, i militari della Compagnia di Caselle Torinese, in collaborazione con la Sezione Operativa Territoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, hanno notato l'atteggiamento sospetto del viaggiatore e deciso di approfondire la verifica del suo bagaglio da stiva. L'ispezione ha permesso di scoprire un doppio fondo nella valigia, dove erano nascosti diversi involucri contenenti cocaina. Ulteriori quantità della stessa sostanza sono state trovate anche nelle fodere e nelle imbottiture dello zaino, dei borselli e del gilet dell'uomo.