Conclave 2025, anche oggi il gabbiano "superstar" di vedetta al comignolo

L'inquadratura fissa delle tv, con il gabbiano appollaiato proprio sopra il comignolo, è bastata a trasformare il volatile in un fenomeno virale. C'è chi lo ha ritratto con una tiara papale, chi lo ha incoronato "nuovo pontefice" in forma scherzosa, e chi ha fatto notare che "è l'animale più osservato del pianeta in questo momento". Altri utenti, con toni tra l'ironico e il surreale, hanno scritto: "Il mondo è in attesa di una fumata controllata da un gabbiano", oppure "Quello è un attore ingaggiato per mantenere alta la tensione". Tra le immagini più condivise, anche quella di due gabbiani accompagnati da un pulcino, accanto al celebre camino, a conferma che il Vaticano – anche nei momenti solenni – sa offrire spettacoli del tutto imprevisti.