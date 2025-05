Conclave, fisso sul comignolo: anche un gabbiano attende la fumata

"Anche i gabbiani aspettano". Così ha ironizzato un sacerdote americano notando un gabbiano appollaiato sul comignolo del Vaticano dal quale decine di migliaia di fedeli, radunatisi in Piazza San Pietro, attendono di vedere la prima fumata del Conclave. L'uccello è stato ripreso sopra e accanto al comignolo, ben visibile sui maxi schermi in piazza, e per diversi minuti è rimasto immobile sul tetto.