Funerali Martina Carbonaro, l'arcivescovo di Napoli: "Morta per un'idea malata dell'amore"

"Martina ora è nel grembo di Dio, ma il suo sangue grida", ha proseguito l'arcivescovo. "E grida giustizia, grida verità, grida un cambiamento che non possiamo più rinviare. Facciamo in modo che la sua morte non cada nel vuoto. Che la sua bellezza diventi seme. Che la sua memoria diventi impegno. A te, Martina, oggi consegniamo il nostro amore, un amore che non muore, come non muori tu che nel Dio d'amore continui a vivere e a camminare con noi. Nel tuo nome, e nel nome di troppe, infinite donne, giuriamo di non tacere più. Mai più silenzio complice. Mai più indifferenza travestita da normalità. A te, ai tuoi genitori, ai tuoi amici, al tuo sorriso spezzato, promettiamo un'altra storia. Un mondo dove nessuna ragazza debba più aver paura di amare. Dove dire 'basta' non sia una condanna, ma un diritto. Dove essere donna sia una festa, non una minaccia. Un mondo dove ogni adolescente - maschio o femmina - impari che amare è donarsi. Non possedere. Non ferire. Non uccidere. Un mondo dove la libertà non spaventi, ma educhi. Dove il cuore sia formato, non deformato. Dove la forza sia tenerezza, dove la vita abbia finalmente l'ultima parola, dove l'amore, quello vero, sia più forte di ogni violenza", ha sottolineato.