Martina Carbonaro, sui social un video con la madre per pubblicizzare un panino | L'avvocato della famiglia: "Si sono approfittati di un momento di fragilità"

"La mamma di Martina non era lucida: il venditore ha approfittato del momento di fragilità per fare un video e pubblicarlo sui social", si legge nel comunicato diffuso dall'avvocato Sergio Pisani, in riferimento al video, diffuso sui social, in cui la mamma di Martina, la 14enne uccisa dall' ex ad Afragola, viene ripresa accanto a un giovane che illustra ai follower gli ingredienti di un panino ideato per ricordare la vittima.