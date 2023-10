Schianto Frecce Tricolori, 40 minuti prima del decollo "centoventi volatili stazionavano sulla pista"

Secondo quanto riporta La Stampa a proposito del birde strike, i volatili "potrebbero essersi infilati nelle turbine del monomotore facendogli perdere potenza o causandone l'arresto".

Alle 16:10 di quel pomeriggio, circa 40 minuti prima dell'incidente, un dipendente di Sagat, l'azienda che gestisce lo scalo aeroportuale, "ha effettuato l'ultimo controllo sulla pista utilizzando un veicolo destinato a spaventare eventuali uccessi poggiati per terra" e "nella sua ultima scheda tecnica, riportava 120 volatili (cornacchie, colombi) sulla pista". Nelle schede tecniche seguite alle precedenti ispezioni aveva segnalato fino a un massimo di 170 volatili, tra cui anche gabbiani. Una fatto è certo: il lavoro svolto dall'operatore può essere fatto soltanto due volte nell'arco di 24 ore, mentre quel giorno ci furono molte più ispezioni del solito.

La magistratura ha acquisito le schede tecniche dell'operatore e sta cercando di risalire come e a chi siano state comunicate le informazioni prima del decollo dell'aereo. La magistratura dovrà accertare se gli elementi emersi dal monitoraggio potessero essere determinanti per evitare la tragedia. "Gli inquirenti al momento non avrebbero trovato indicazioni nette".