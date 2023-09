Schianto Freccia Tricolore, il papà di Laura: "Non sono riuscito a tirarla fuori dall'auto in fiamme"

La disperazione dei nonni

"Perché il Signore non ha preso me al posto suo? Perché non c'ero io su quella macchina? Perché, perché? Adesso che non c'è più la mia Laura, io cosa faccio ancora qui?" dice nonna Gianna a La Stampa. I nonni della bimba che ha perso la vita piangono e si disperano. "Le avevo comprato le scarpette nere per andare all'asilo che le piacevano tanto, era così contenta Laura quando se le metteva. Ma adesso io come farò" continua nonna Gianna. "Forse non me ne sto ancora rendendo conto, non lo so, non lo so" continua a donna. Sulla sua spalla la mano di nonno Aldo e poche parole: "Dai, forza". Poi il pensiero all'altro nipote, Andrea. "Ditemi come sta". E spiega: "Stavano tornando dopo aver portato Andrea a giocare a pallone, credo stessero tornando a casa. Non so perché è successo, perché questo destino proprio a noi".