Sicilia, scoperti i resti di un elefante nano di 200mila anni fa

Con queste scoperte la Sicilia si conferma l’isola del Mediterraneo con il maggior numero di mammiferi fossili. Il territorio Ibleo (zona sud-orientale della regione) non è nuovo a rinvenimenti analoghi: a pochi chilometri di distanza sono stati ritrovati i resti di alcuni esemplari di Palaeoloxodon, provenienti nella Grotta di Spinagallo, tra cui il più importante è il Palaeoloxodon Falconeri, oggi ospitato dal Museo di Paleontologia del Dsbga dell’Università etnea e nel Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. "Questo ritrovamento si trova inserito in un contesto dove ricadono riserve naturali e zone speciali di conservazione. Si tratta di uno scrigno di geodiversità che merita di essere studiato e tutelato al fine di consegnarlo alle generazioni future garantendo una fruizione ecosostenibile", hanno ricordato gli esperti.