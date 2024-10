Archeologia, dopo 100 anni il torello di Veio torna al Museo Nazionale Romano

Il torello di Veio torna al Museo Nazionale Romano dopo oltre 100 anni grazie all'azione dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. È il felice epilogo di una vicenda che ha avuto inizio in piena pandemia, quando i Musei Civici di Monza avevano ricevuto in forma anonima una statuetta votiva in terracotta riproducente un toro, accompagnata da una lettera dattiloscritta con oggetto: "Il ritorno a casa di 47220 dopo 80 anni e più". E l'ammissione: "Lo restituisco perché prima di morire vorrei vederlo esposto in un museo".