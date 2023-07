L'incunabolo di Cristoforo Colombo torna in Italia dopo decenni

La lettera ha viaggiato da Dallas a Roma

L'epistola, stampata a Roma nel 1493, era stata trafugata in epoca antecedente al 1988 dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Le otto pagine scritte in latino e di straordinario valore erano nelle mani di un ricco collezionista di Dallas. L'uomo ne era però in possesso in buona fede e, una volta venuto a conoscenza della provenienza illecita, ha collaborato con la procura di Philadelphia. Il generale Vincenzo Molinese, comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, ha confermato che "l'indagine è stata avviata nel 2012 e il collezionista, che l'aveva acquistata per un milione e mezzo di dollari, appena saputo di cosa si trattava non si è opposto".



La cerimonia di restituzione si è tenuta al Ministero della Cultura, con la partecipazione di Gennaro Sangiuliano. Nel corso della celebrazione il ministro ha ribadito che "con il presidente Luca Zaia abbiamo deciso di fare una grande mostra a Venezia su Cristoforo Colombo. Ci metteremo un annetto ma sarà un modo per celebrare questo grandissimo e importantissimo ritorno. Abbiamo anche pensato di farla itinerante e portarla anche, ad esempio, a Genova".