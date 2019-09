La Natività di Caravaggio è stata oggetto di trattative tra Chiesa e mafia: la rivelazione dell'ex parroco

Il furto e la richiesta di riscattoNella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969, qualcuno si introduce nella chiesa di San Lorenzo e si impadronisce della tela, tagliandola con dei rasoi per estrarla dalla cornice in cui era appesa da più di tre secoli. Nella videointervista, don Rocco afferma di aver ricevuto, qualche mese dopo il furto, una lettera in cui si chiedeva di fare un’inserzione sul Giornale di Sicilia per avviare una trattativa per la restituzione del dipinto.



Il sacerdote racconta che gli autori della lettera avevano scritto: "Abbiamo il dipinto. Se vuoi trovare un accordo per la restituzione devi inviare questo annuncio sul Giornale di Sicilia". L'inserzione doveva quindi essere un segnale per Cosa Nostra che la Chiesa era pronta a trattare. Il parroco riferisce l’accaduto al sovraintendente agli affari culturali di Palermo, che pubblica l'annuncio.



Due settimane dopo don Rocco riceve una seconda lettera con un’altra richiesta di inserzione, questa volta però accompagnata da un pezzo del dipinto (modalità tipicamente mafiosa). Questa volta però il sovraintendente si rifiuta e denuncia tutto alla polizia, incolpando il parroco stesso di aver organizzato il furto. Don Rocco verrà poi scagionato da tutte le accuse ma le trattative con la mafia erano ormai fallite.