Matilde e Zoe, amiche dall'uguale destino: una morta in un incidente stradale, l'altra uccisa per femminicidio

Matilde Baldi fu travolta da una Porsche, Zoe Trinchero assassinata dal ventenne Alex Manna. Entrambe vittime di una violenza che si poteva evitare
Matilde Baldi, 20 anni, e Zoe Trinchero, 17 anni, erano amiche, legate da un rapporto sincero maturato nello stesso territorio dell'Astigiano. Entrambe piene di vita, di progetti, di sogni. Entrambe stroncate da violenza evitabile a distanza di circa 40 giorni l'una dall'altra.
Matilde, che viveva a Montegrosso, lavorava come barista e studiava Economia e Commercio, è morta l'11 dicembre dopo cinque giorni di agonia. Viaggiava su una Fiat 500 con la madre Elvia quando una Porsche GT3 RS l'ha tamponata violentemente sull'autostrada Asti-Cuneo. Secondo la procura di Asti, due Porsche stavano procedendo a velocità elevatissima, probabilmente in una gara non autorizzata. Franco Vacchina, 60 anni, e Davide Bertello, 47 anni, sono indagati per omicidio stradale. "Chiedo solo un po' di giustizia per mia figlia", ha detto la madre, che ha acconsentito alla donazione degli organi: Matilde ha salvato così quindici persone.
Zoe invece sognava di diventare psicologa "per aiutare gli altri". A Nizza Monferrato tutti la descrivevano come una ragazza allegra e solare. Dal 9 dicembre lavorava al bar della stazione. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio è stata uccisa da Alex Manna, 20 anni, che l'ha aggredita sull'argine del rio Nizza dopo che lei aveva rifiutato di tornare insieme a lui. Il corpo presentava segni di pugni, strangolamento e trauma cranico. Manna si è allontanato senza chiamare i soccorsi. Il corpo è stato trovato ore dopo nel canale. L'autopsia dovrà stabilire se Zoe fosse ancora viva quando è finita in acqua.