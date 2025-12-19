Incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, morta una ventenne: spunta l'ipotesi della gara tra auto | La madre: "Chiedo giustizia per mia figlia"

Matilde Baldi viveva a Montegrosso, in provincia di Asti. Lavorava come barista in un centro commerciale e studiava Economia e Commercio all'università. Era una ragazza molto conosciuta e amata, legata alla famiglia e al fidanzato Francesco. Il sindaco del paese, Monica Masino, ha proclamato il lutto cittadino. Dopo il decesso, avvenuto cinque giorni dopo l'incidente, i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Quando mi hanno chiesto di donare gli organi di mia figlia, ho subito detto di no - ha raccontato ancora la madre della vittima -. Non volevo che facesse quella fine. Poi, mio marito e mio figlio mi hanno fatto tornare in me. Adesso so, perché me l'hanno detto i medici, che Matilde andrà a salvare quindici persone. Era bella come il sole. Una figlia straordinaria".