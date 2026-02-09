Matilde Baldi, 20 anni, e Zoe Trinchero, 17 anni, erano amiche, legate da un rapporto sincero maturato nello stesso territorio dell'Astigiano. Entrambe piene di vita, di progetti, di sogni. Entrambe stroncate da violenza evitabile a distanza di circa 40 giorni l'una dall'altra.



Matilde, che viveva a Montegrosso, lavorava come barista e studiava Economia e Commercio, è morta l'11 dicembre dopo cinque giorni di agonia. Viaggiava su una Fiat 500 con la madre Elvia quando una Porsche GT3 RS l'ha tamponata violentemente sull'autostrada Asti-Cuneo. Secondo la procura di Asti, due Porsche stavano procedendo a velocità elevatissima, probabilmente in una gara non autorizzata. Franco Vacchina, 60 anni, e Davide Bertello, 47 anni, sono indagati per omicidio stradale. "Chiedo solo un po' di giustizia per mia figlia", ha detto la madre, che ha acconsentito alla donazione degli organi: Matilde ha salvato così quindici persone.