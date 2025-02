Firenze, 90enne incastra i suoi truffatori e li fa arrestare

Come ha raccontato lei stessa al Corriere della Sera: "Questa volta ho iniziato a recitare, ho finto disperazione. Mi hanno anche passato al telefono una persona che si è spacciato per mio figlio e mi pregava di consegnare tutto quello che avevo perché sennò non l’avrebbero rilasciato". La 90enne ha quindi spiegato di avere in casa diversi gioielli. "Perfetto signora, sono sufficienti. Adesso arriva l'avvocato Francesco Russo a prendere i gioielli, metta tutto in una borsa e la porti giù". Mentre il truffatore l'intratteneva al telefono dicendole di scrivere dei numeri che poi avrebbe dovuto indicare in caserma per riprendere i suoi gioielli, lei ha finto di sentirsi male. "Non riattacchi, vado in bagno e torno", ha detto al truffatore. E' stato in quel momento che la donna ha dato l'allarme.