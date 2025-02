Milano, si fingono sordomute per raggirare due uomini ma scelgono le vittime sbagliate: padre e figlio carabinieri fuori servizio le smascherano

Sui rischi di questo tipo di truffa, si era espressa, tempo fa, l'Ens (Ente Nazionale Sordi): "Solitamente per convincere le persone, in particolare quelle più anziane, i malviventi mostrano un falso certificato che attesta la loro disabilità e nel quale si specifica che stanno raccogliendo fondi destinati all’apertura di un centro internazionale dedicato all’assistenza di persone sorde e bambini poveri. Sembra tutto regolare, anche grazie all’utilizzo di falsi moduli, in italiano e inglese, che dovrebbero certificare l’autenticità della beneficenza. In realtà le somme donate dai cittadini di buon cuore, che cadono nel raggiro, finiscono nelle tasche dei truffatori, che si appropriano anche dei dati sensibili che le vittime scrivono sui moduli, regolarmente firmati".