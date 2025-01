Messina, finti carabinieri truffano anziana: rubati 50mila euro in gioielli

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un 36enne e di una 44enne, entrambi della provincia di Catania, responsabili di truffa. I due sono accusati di aver raggirato una anziana a Mistretta (Me) nel maggio 2024. La vittima era stata contattata sul suo telefono fisso da una persona che, presentatasi come "maresciallo dei carabinieri", le aveva comunicato che il figlio si trovava in stato di arresto presso una caserma dell'Arma poiché era stato responsabile di un incidente stradale e che per la sua liberazione occorreva un'ingente somma di denaro. Spaventata e preoccupata, la donna aveva consegnato tutti i preziosi custoditi in casa per un valore di oltre 50mila euro a un uomo, poi identificato in uno degli indagati, che, dopo circa 30 minuti, si era presentato alla sua abitazione fingendosi come appartenente all'Arma. Da quanto appurato nelle indagini, i due, dopo il furto, si sarebbero quindi allontanati immediatamente con un'autovettura, poi risultata noleggiata, ma sono stati poi rintracciati.