Truffe agli anziani, nonno Pierluigi: "Ho perso tutti i miei risparmi"

Il 30 novembre sul telefono di Pierluigi arrivano dalla sua banca un paio di messaggi. In uno di questi gli viene segnalato che qualcuno sta cercando di accedere al suo conto e lo invitano a cliccare su un link. Nel secondo messaggio, invece, viene specificato che un operatore l'avrebbe chiamato a breve per fornirgli ulteriori dettagli. "Durante la chiamata mi dice che è stata fatta un'operazione e che dovevo scrivere alcuni miei dati per poterla bloccare. Secondo loro, qualcuno stava per rubarmi 1300 euro e quindi avrei dovuto fare un bonifico che ho fatto", spiega l'anziano. E precisa in lacrime : "Avevo solo quei soldi sul conto e mi hanno preso tutto".