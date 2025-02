Maxi-Truffa col nome di Guido Crosetto, il ministro: "Le nuove tecnologie rendono difficile capire se è vero o no"

Non è la prima volta che il volto di Guido Crosetto viene utilizzato per truffare delle persone. Come mostra la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" Myrta Merlino, un video fake sui social inscenava un'intervista tra loro due in cui il ministro consigliava agli utenti alcuni investimenti che avrebbero reso parecchio denaro in maniera sicura. "Purtroppo le nuove tecnologie renderanno sempre più difficile da capire la verità. Uno guardando quei filmati può comprendere che sono stati fatti da un computer e tra qualche mese forse non si capirà neanche più. Quindi faranno dire a me, a lei e a qualunque persona qualsiasi cosa", spiega il ministro. E conclude: "Sui social usano grandi imprenditori, sportivi, cantanti e ogni giorno c'è sempre qualcuno che ci casca. Il tema è: siccome sono impossibili da controllare, dovrebbero essere controllati dalle piattaforme. Chi ha in mano i cordoni per poter fare qualcosa sono Facebook, X, Instagram etc... Sono loro che devono garantire agli utenti che sulle loro piattaforme non ci sia qualcuno che truffa".