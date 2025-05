Femminicidio Elisa Amato, il Tar dà l'ok alla creazione di una fondazione in memoria dell'assassino: nuova polemica

Ora il caso torna alla ribalta, dopo che il padre dell'assassino di Elisa ha fatto ricorso al Tar, vincendo la causa. "Ho fatto della battaglia contro la violenza sulle donne una ragione di vita, da quando mia sorella è stata uccisa sette anni fa. Sentire adesso che la famiglia dell'omicida può creare una fondazione dedicata al figlio mi fa male", afferma a La Nazione Elena Amato, sorella della vittima. "Non sapevo che la famiglia fosse andata avanti in questo progetto - prosegue -. Ha speso soldi in avvocati per anni pur di fare la fondazione. Non è colpa loro per quello che è accaduto a mia sorella, però non abbiamo mai ricevuto un messaggio di scuse, se non per vie traverse. Non ci hanno mai contattato, magari, per fare qualcosa insieme, per intitolare qualcosa a mia sorella. Si tende sempre a vittimizzare gli assassini e a colpevolizzare le vittime. So che anche l'altra famiglia sta soffrendo, ma questi non possono essere i termini con cui affrontare certi temi".