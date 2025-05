Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale

Per le accuse che gli erano state rivolte la pena massima prevista sarebbe stata di cinque anni di carcere oltre a una multa da 75mila euro. In aula gli avvocati delle querelanti avevano attaccato Depardieu, definendolo un "predatore sessuale" e un "misogino". "Forse pensate che sia solo un grande attore e amate i suoi film, ma Depardieu è anche un predatore sessuale", aveva affermato Carine Durrieu Diebolt, legale dell'arredatrice di scena, denunciando l'esistenza di un "sistema di impunità" a tutela di una delle principali star del cinema francese. "Depardieu, quando tocca il corpo delle donne, esercita il suo potere su di loro", aveva aggiunto. Claude Vincent, difensore dell'altra querelante aveva elencato parole oscene ed espressioni volgari attribuite a Depardieu, affermando che "è così che si comporta Gerard Depardieu su un set cinematografico, è l'atmosfera che sta imponendo intorno a sé". "No, non puoi separare l'uomo dall'artista", aveva insistito l'avvocato, "lui è Gérard Depardieu, un misogino tra i misogini". Vincent aveva osservato che Depardieu ha difeso il regista Roman Polanski, accusato in un caso, ancora irrisolto, di violenza sessuale a Los Angeles che avrebbe spinto il regista a trasferirsi in Europa nel 1978.