Gerard Depardieu contesta l'accusa: "Non mi diverto a palpare le donne"

L'attore, durante la seconda giornata in tribunale, ha negato ogni illecito e ha dichiarato ai giudici di essere pronto a rispondere alle domande della corte: "Non capisco perché dovrei divertirmi a palpare una donna, che si tratti di natiche o seni, non sono certo un palpeggiatore della metropolitana". Depardieu ha poi ammesso: "Non mi nasconderò, è dura. Mi hanno sempre detto che ho un'indole russa, non so se è per il bere o per la volgarità". L'attore rischia fino a cinque anni di carcere e una multa di 75mila euro in caso di condanna.