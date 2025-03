Depardieu è accusato da Amélie e Sarah (nome di battesimo cambiato), una arredatrice di 54 anni e un'assistente alla regia di 34 anni, di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi durante le riprese del film "Les Volets verts" di Jean Becker. L'attore, figura di fama mondiale del cinema francese con oltre 200 film all'attivo, è stato accusato di violenza sessuale da diverse donne negli ultimi sei anni. Le denunce di violenza sessuale contro l'attore sono state archiviate per sopravvenuta prescrizione.

Questa è la prima volta che Depardieu, uno degli attori cinematografici più importanti della Francia, viene processato per accuse di violenza sessuale. In precedenza era stato accusato pubblicamente o tramite denunce formali di cattiva condotta da oltre 20 donne, ma nessun altro caso è arrivato in tribunale. Alcuni sono stati archiviati per mancanza di prove o per prescrizione.

In un caso separato, l'attrice francese Charlotte Arnould ha accusato Depardieu di due stupri presumibilmente commessi nell'agosto 2018. Depardieu è stato accusato nel 2020 di stupro e violenza sessuale in quel caso e nell'agosto 2024 i pubblici ministeri hanno chiesto che andasse a processo, ma il giudice deve ancora prendere una decisione.In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro nell'ottobre 2023, Depardieu ha scritto: "Mai, ma mai, ho abusato di una donna".