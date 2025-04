Dal "figlio" infermiere Massimiliano Strappetti ai segretari fedelissimi: la famiglia vaticana che ha accompagnato Papa Francesco fino alla fine

Strappetti non era solo un assistente sanitario, ma un punto fermo umano, spirituale, quotidiano. Papa Francesco lo considerava come un figlio, e lo volle al suo fianco fino all’ultimo respiro, nella residenza di Santa Marta. Accanto a lui, una squadra di fedelissimi — dai tre segretari ai due maggiordomi — ha assicurato una presenza silenziosa e costante. Una rete affettuosa e operativa che ha incarnato la discrezione e l’amore, valori centrali del pontificato bergogliano. Ed è stato commovente vederli, insieme, seduti in prima fila nella Basilica di San Pietro durante la traslazione della salma: una famiglia, riunita per l’ultimo saluto.