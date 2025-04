Papa Francesco, il primario Alfieri e gli ultimi minuti nella stanza con Bergoglio: "Non voleva l'accanimento terapeutico"

Sempre al Corriere, Alfieri ha rivelato anche un episodio rimasto finora ignoto. Nel 2020, Bergoglio "cominciò a stare male con la pancia, aveva fortissimi dolori addominali e la sua qualità di vita, con tutti gli impegni lavorativi che aveva, non era ottimale", ha rivelato il primario. "Si sottopose agli esami, ascoltò diversi medici. Aveva una malattia diverticolare severa. Un giorno Strappetti mi portò la Tac. Forse il Papa era informato che avevo la maggior esperienza in Italia di interventi di chirurgia colon rettale e scelse di farsi operare da me". Un giorno, recatosi a Santa Marta, Alfieri apprese dal Pontefice che aveva deciso di operarsi: "E ho scelto lei. Dove mi opera?". Il medico rispose che "se voleva essere operato da me non c’erano altre possibilità che il Gemelli". Accettò, ma alle sue condizioni: "Non dovrà saperlo nessuno. Se la notizia uscirà non mi opero più". Riuscirono a mantenere il segreto, offrendo come versione ufficiale la visita da parte di un Capo di Stato estero che richiedeva massima riservatezza. "Lui specificò che qualsiasi decisione al suo posto avrebbe dovuto prenderla Strappetti. E poi successe una cosa che soltanto adesso posso rivelare", ha specificato Alfieri.