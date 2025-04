Papa Francesco, le ultime parole ai collaboratori: "Grazie per avermi riportato in piazza"

Papa Francesco si è spento nella sua residenza di Santa Marta, scelta per vivere con semplicità lontano dal palazzo apostolico. Accanto a lui, nelle ultime ore, l’infermiere personale Massimiliano Strappetti, a cui il Papa ha rivolto un ultimo gesto di saluto poco prima di entrare in coma. A lui aveva anche espresso riconoscenza per averlo aiutato a tornare tra la gente: “Grazie per avermi riportato in Piazza”. Un commiato intimo e umano, segnato da momenti di profonda connessione con chi gli è stato vicino fino all’ultimo, e da una volontà incrollabile di restare tra il suo popolo fino alla fine.