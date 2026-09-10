Non si fa fatica a credergli, visto che proprio grazie alla sua esperienza da missionario ha vissuto in Kenya per dodici anni, dove ha prestato servizio alle dipendenze della diocesi di Nyahururu, proprio nella contea di Baringo (nell'ovest del Paese) da dove proviene la sua nuova compagna di vita. Dopo questo primo periodo nel Paese africano era rientrato in Italia, ma non riusciva a togliersi il Kenya e la sua gente dal cuore: "Sono rimasto ferito dalla discriminazione e dalla non accoglienza che ricevono gli immigrati nel nostro Paese. Ho pensato a come sono stato accolto io in Kenya, da straniero, e ho deciso che dovevo restituire un po' di accoglienza". Da lì, la scelta di tornare in Africa, dove ha ottenuto la possibilità di coordinare un centro di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati. "In questo tempo di riflessione ho conosciuto una donna meravigliosa africana, un'infermiera". E ha deciso che non avrebbe più voluto lasciarla.