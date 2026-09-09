Chi potrebbe guardare un cuore blu senza pensare a Rose e Jack di Titanic o vedere una collana di diamanti e rubini senza tornare, almeno per un istante, a Julia Roberts in Pretty Woman? È questa la forza dei gioielli quando entrano nell'inquadratura: smettono di essere semplici accessori e diventano memoria. A raccontare quali siano rimasti più impressi nell'immaginario italiano è una ricerca dell'Osservatorio #BRANDGIOIELLI, che ha incrociato ricerche su Google Italia, interazioni digitali e attenzione editoriale per individuare i dieci gioielli cinematografici più ricercati e citati.