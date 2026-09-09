I dieci gioielli più iconici del cinema: al primo posto il Cuore dell'Oceano di "Titanic"
L'influenza del cinema nella gioielleria ha ispirato l'ultima ricerca dell'Osservatorio #BRANDGIOIELLI che ha stilato una classifica dei dieci monili
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Chi potrebbe guardare un cuore blu senza pensare a Rose e Jack di Titanic o vedere una collana di diamanti e rubini senza tornare, almeno per un istante, a Julia Roberts in Pretty Woman? È questa la forza dei gioielli quando entrano nell'inquadratura: smettono di essere semplici accessori e diventano memoria. A raccontare quali siano rimasti più impressi nell'immaginario italiano è una ricerca dell'Osservatorio #BRANDGIOIELLI, che ha incrociato ricerche su Google Italia, interazioni digitali e attenzione editoriale per individuare i dieci gioielli cinematografici più ricercati e citati.
1. Il Cuore dell'Oceano di Titanic
Al primo posto non poteva che esserci lui: il Cuore dell'Oceano, il celebre pendente blu di Titanic. Nel film di James Cameron è molto più di un gioiello. È il simbolo di un mondo fatto di ricchezza e privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. La sua forma a cuore ne ha fatto, negli anni, una delle immagini più riconoscibili legate al romanticismo cinematografico. È il gioiello che ha attraversato generazioni senza perdere il proprio potere evocativo e che, ancora oggi, continua a occupare il primo posto nelle ricerche degli italiani.
2. La collana di Pretty Woman
Al secondo posto c'è un altro gioiello che il cinema ha trasformato in una dichiarazione d'amore: la collana di rubini e diamanti di Pretty Woman. La scena in cui Richard Gere regala il prezioso collier a Julia Roberts è una di quelle che hanno finito per vivere anche fuori dal film. Il gioiello accompagna la trasformazione di Vivian e diventa parte della favola romantica che ha conquistato il pubblico.
3. Audrey Hepburn e Colazione da Tiffany
Sul podio entra anche Audrey Hepburn, inseparabile dall'immagine sofisticata di Colazione da Tiffany. Il collier multifilo e il "Ribbon Rosette" contribuiscono a costruire quell'estetica elegante e apparentemente senza tempo che ha fatto di Holly Golightly un'icona di stile. È la dimostrazione che, a volte, il vero valore di un gioiello cinematografico sta anche nella persona che lo indossa.
4. La collana Satine di Moulin Rouge!
Al quarto posto arriva lo scintillio sfrenato di Moulin Rouge! con la collana Satine. La creazione, composta da 1.308 diamanti, sembra fatta apposta per il mondo barocco e teatrale del film. Un gioiello spettacolare, destinato a catturare lo sguardo proprio come la protagonista interpretata da Nicole Kidman.
5. Il Serpente di Elizabeth Taylor
Il quinto posto appartiene a uno dei più celebri gioielli animalier della storia del cinema: l'orologio-bracciale Serpenti indossato da Elizabeth Taylor in Cleopatra. Avvolto intorno al polso, impreziosito da diamanti e smeraldi, il serpente diventa quasi un'estensione del personaggio. Seduzione, autorità e mistero si concentrano in una sola creazione.
6. La Toussaint di Ocean's 8
La grande protagonista di Ocean's 8 è anche un gioiello. Al sesto posto si trova infatti la collana Toussaint, creazione sontuosa attorno alla quale prende forma la vicenda del film. È il classico gioiello che non passa inosservato: importante, scenografico, desiderabile e perfettamente coerente con un film costruito sul fascino del colpo grosso.
7. L'anello di Grace Kelly
Al settimo posto c'è l'anello di fidanzamento associato a Grace Kelly in Alta Società. Il diamante taglio smeraldo da 10,48 carati rappresenta l'idea di una gioielleria sofisticata e discreta, lontana dagli eccessi ma capace di lasciare il segno. Il legame con Grace Kelly e con la sua storia d'amore con il principe Ranieri ha contribuito a renderlo un riferimento per chi sogna un anello di fidanzamento dall'eleganza senza tempo.
8. Il diamante di Marilyn Monroe
Marilyn Monroe occupa l'ottavo posto con il Moon of Baroda, il diamante giallo fancy a forma di pera da 24,04 carati associato a Gli uomini preferiscono le bionde. È una pietra che racchiude perfettamente il glamour hollywoodiano degli anni Cinquanta e quella fascinazione per le gemme dai colori insoliti che ancora oggi continua a conquistare gli appassionati.
9. La tiara di Il Grande Gatsby
Il viaggio nella storia del cinema arriva poi agli anni Venti reinterpretati da Il Grande Gatsby. Al nono posto c'è la tiara The Savoy, con diamanti, perle e linee Art Déco. Un accessorio che restituisce tutto lo splendore di un'epoca dominata da feste, eccessi e voglia di stupire.
10. Il pendente di Come farsi lasciare in 10 giorni
A chiudere la top ten è il pendente Isadora di Come farsi lasciare in 10 giorni. Al centro della creazione c'è un grande diamante giallo fancy a goccia, protagonista di uno dei look più vistosi della commedia. Ancora una volta, il gioiello non è soltanto un dettaglio: diventa parte della scena e contribuisce a definire il personaggio.
Quando il gioiello diventa memoria
La classifica racconta una storia d'amore tra Hollywood e la gioielleria, fatta di diamanti, rubini, smeraldi e perle, ma soprattutto di immagini che abbiamo imparato a riconoscere e ricordare. Per Alessandro Zucchi, CEO di #BRANDGIOIELLI, è proprio questa la peculiarità del gioiello cinematografico: la sua capacità di superare la sua funzione decorativa e trasformarsi in un elemento della narrazione, capace di evocare emozioni anche molti anni dopo l'uscita di un film. Perché il cinema passa, le mode cambiano, ma certi gioielli restano e continuano a essere amati.