Venezia, in vendita per 5,5 milioni di euro un'isola privata con un fortino napoleonico

Un'intera isola nella Laguna di Venezia arriva sul mercato immobiliare per 5 milioni e 500 mila euro. Si tratta di Crevan, una proprietà privata di circa 5.700 metri quadrati situata nella Laguna Nord, a sette chilometri da Venezia e raggiungibile in pochi minuti di navigazione da Burano e Torcello. Oltre a due approdi e a un canale interno, l'isola ospita una storica fortificazione napoleonica. Il cuore della proprietà è un edificio di 215 metri quadrati realizzato nel 1806, quando Crevan entrò a far parte del sistema militare predisposto durante il dominio napoleonico per la difesa della laguna. Il fortino venne successivamente ampliato dagli austriaci e continuò ad avere una funzione militare anche dopo '’ingresso del Veneto nel Regno d'Italia, fino agli anni successivi alla Prima guerra mondiale.