Comprano una chiesa a 175mila sterline e la trasformano in un B&B: ora ne vale 700mila

La Old Mission Church si trova nel villaggio di Paxford, nella regione delle Cotswolds del Gloucestershire, e fu inaugurata nel lontano 1866 come scuola per bambini. Ben presto divenne un luogo di culto che però venne poi abbandonato. La chiesa fu messa in vendita nel 2018. Quando Geoff l'ha acquistata all'asta, però, della sua funzione originaria restava ben poco. L'edificio necessitava di un intervento radicale e la sua trasformazione ha richiesto circa tre anni di lavori e un investimento di 370mila sterline per i costi di ristrutturazione. Ma il rinnovamento è stato più difficile del previsto: la coppia ha dovuto affrontare problemi strutturali e vincoli legati alla tutela dell'edificio storico, oltre a interventi importanti come il rifacimento del tetto, lo scavo dei pavimenti, il completo rinnovo dell'intonaco e l'installazione di nuovi lucernari. Il primo problema era burocratico: la chiesa non aveva l'autorizzazione necessaria per essere trasformata in abitazione. "Una delle cose che abbiamo dovuto fare è stata chiedere il cambio di destinazione d'uso, da chiesa ad abitazione. Questo comporta già un certo rischio, perché non sai mai chi potrebbe presentare delle obiezioni. Però penso che la chiesa avesse ormai esaurito tutte le possibilità di continuare a essere utilizzata come luogo di culto e, in realtà, venisse usata molto poco. Vi si tenevano brevi funzioni a Pasqua e a Natale e veniva speso molto denaro per la sua manutenzione", ha raccontato Geoff al quotidiano. Ma se l'iter burocratico non fosse andato a buon fine, la coppia aveva pensato a un'alternativa: trasformare la chiesa in una galleria d'arte. La coppia si è fatta seguire da due architetti per trasformare la fatiscente struttura in un immobile moderno.