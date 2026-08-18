Comprano una chiesa a 175mila sterline e la trasformano in un B&B: ora ne vale 700mila

© The Old Mission Church
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La coppia del Regno Unito ha acquistato l'immobile all'asta. Dopo una ristrutturazione e una battaglia burocratica, l'ex chiesa accoglie ospiti entusiasti
© The Old Mission Church
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Una coppia del Regno Unito ha deciso di investire la pensione in una chiesa vecchia di 160 anni, ormai in stato di abbandono. Ora, quell'edificio acquistato all'asta per 175mila sterline nella regione delle Cotswolds del Gloucestershire si presenta come una casa vacanze di lusso moderna in un contesto che sembra fermo nel tempo. Merito dell'investimento e delle competenze di Geoff Bolam, designer di 70 anni, e di sua moglie Julie, che hanno trasformato la Old Mission Church in una struttura che oggi vale circa 700mila sterline.
La coppia ha venduto la casa in cui ha abitato per tanti anni nel 2018, con l'obiettivo si spostarsi in campagna. Con i soldi ottenuti dalla vendita, Geoff e Julie erano intenzionati ad acquistare un piccolo cottage da affittare ai turisti. Un amico della coppia ha segnalato la vendita all'asta della chiesa. E così Geoff andò a visitarla e scorse subito le immediate potenzialità dell'immobile: "Sono andato a dare un'occhiata. Ho pensato che fosse interessante e che forse avrebbe potuto funzionare. In pratica era in vendita tramite offerte a busta chiusa, così ho fatto alcuni schizzi, ho annotato qualche idea sul retro di una busta e abbiamo presentato la nostra offerta. Poi ci hanno telefonato per dirci che eravamo quelli che avevano offerto di più", ha raccontato Geoff al quotidiano britannico Daily Mail, che ricostruisce la storia. Il prezzo dell'acquisto fu di 175mila sterline.
La Old Mission Church si trova nel villaggio di Paxford, nella regione delle Cotswolds del Gloucestershire, e fu inaugurata nel lontano 1866 come scuola per bambini. Ben presto divenne un luogo di culto che però venne poi abbandonato. La chiesa fu messa in vendita nel 2018. Quando Geoff l'ha acquistata all'asta, però, della sua funzione originaria restava ben poco. L'edificio necessitava di un intervento radicale e la sua trasformazione ha richiesto circa tre anni di lavori e un investimento di 370mila sterline per i costi di ristrutturazione. Ma il rinnovamento è stato più difficile del previsto: la coppia ha dovuto affrontare problemi strutturali e vincoli legati alla tutela dell'edificio storico, oltre a interventi importanti come il rifacimento del tetto, lo scavo dei pavimenti, il completo rinnovo dell'intonaco e l'installazione di nuovi lucernari. Il primo problema era burocratico: la chiesa non aveva l'autorizzazione necessaria per essere trasformata in abitazione. "Una delle cose che abbiamo dovuto fare è stata chiedere il cambio di destinazione d'uso, da chiesa ad abitazione. Questo comporta già un certo rischio, perché non sai mai chi potrebbe presentare delle obiezioni. Però penso che la chiesa avesse ormai esaurito tutte le possibilità di continuare a essere utilizzata come luogo di culto e, in realtà, venisse usata molto poco. Vi si tenevano brevi funzioni a Pasqua e a Natale e veniva speso molto denaro per la sua manutenzione", ha raccontato Geoff al quotidiano. Ma se l'iter burocratico non fosse andato a buon fine, la coppia aveva pensato a un'alternativa: trasformare la chiesa in una galleria d'arte. La coppia si è fatta seguire da due architetti per trasformare la fatiscente struttura in un immobile moderno.
Dopo tre anni di lavori e battaglie burocratiche, il risultato finale è molto lontano dall'edificio abbandonato acquistato dalla coppia nel 2018. Oggi la vecchia chiesa è una casa vacanze di lusso con due camere da letto, di cui una sospesa, toni tenui, una cucina moderna e un mobilio che si sposa perfettamente con le imponenti navate e dettagli vittoriani restaurati. Dalla sua inaugurazione nel 2021, l'ex chiesa ha registrato 276 prenotazioni e 750 ospiti, tra cui 213 cani, ricevendo recensioni a cinque stelle. In bassa stagione, il prezzo per un soggiorno nel fine settimana è di 850 sterline, mentre in alta stagione il costo si aggira intorno alle 1100 sterline. Ma il vero guadagno l'ha ottenuto la coppia, che ha realizzato un progetto di design impossibile da immaginare, impedendo che la vecchia chiesa andasse perduta. "Pensiamo che ora la chiesa abbia davanti a sé altri 100 anni circa di vita. E di questo siamo piuttosto orgogliosi", ha dichiarato il marito.