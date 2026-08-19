Don Massimo Biancalani rimosso dal Vaticano: respinti i ricorsi del "prete dei migranti"

Era stato lo stesso don Massimo Biancalani a rifiutare il ricollocamento, spiegando di voler continuare il proprio impegno nell’accoglienza. Non solo. Il parroco di Ramini aveva presentato due ricorsi alla Santa Sede: uno contro la rimozione dalla parrocchia di Vicofaro e l'altro contro il provvedimento per "reindirizzarlo" verso l’Ufficio missionario della Diocesi. Il responso del Vaticano non ha però giocato a favore del parroco, che è stato ufficialmente rimosso anche dalla parrocchia di Ramini. Secondo la Chiesa, infatti, Biancalani avrebbe trascurato la pastorale ordinaria e trasformato illecitamente le due parrocchie in centri di accoglienza, senza curarsi delle proteste di alcuni parrocchiani e residenti.