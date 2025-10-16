Esplosione casolare nel Veronese, nei video delle bodycam si vede la donna con la molotov

Ad innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia, provocando lo scoppio dell'edificio saturo di gas. Gli investigatori ipotizzano che abbia convinto i fratelli ad allontanarsi e che era disposta anche ad "immolarsi"
Emergono nuovi particolari nell'inchiesta sui tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione a Castel d'Azzano (Verona), in cui sono morti tre carabinieri dei reparti speciali. Ad innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia. Dalle immagini registrate dalle bodycam dei militari impegnati nel blitz, si vede nettamente la donna mentre impugna una molotov, dà fuoco alla miccia con un accendino, provocando l'esplosione dell'edificio saturo di
gas.
Inoltre, come riporta Il Corriere della Sera, la donna urla anche frasi farneticanti e insulta quegli uomini che si avvicinano con la tuta nera rinforzata dal kevlar. I due fratelli, invece, avevano trovato rifugio in una sorta di cantina accanto alla cascina. Appena gli uomini dei reparti speciali sono giunti sull'uscio c'è stata l'esplosione che ha fatto crollare lo stabile e il pavimento del primo piano.
Lo scoppio, forte, è stato preceduto da un lungo sibilo tipico dello svuotamento delle bombole, mentre sull'entrata è stato sentito un odore inequivocabile. Sono partiti intonaci, tegole e detriti in ogni direzione, come proiettili, mentre le fiamme si propagavano dappertutto. Gli investigatori ipotizzano che fosse la donna il "capofamiglia" e che abbia convinto i fratelli ad allontanarsi confidando loro quello che stava mettendo in atto e che era disposta anche ad "immolarsi".
Maria Lusia Ramponi non è in pericolo di vita e un graduato dell'Arma presente al momento dello scoppio racconta: "È l'autrice della strage, eppure noi l'abbiamo salvata, portandola via da quelle macerie pericolanti". Uno dei due fratelli, Dino, è stato immobilizzato subito, mentre l'altro, Franco, è stato arrestato poco dopo nei campi. "Chi decide di buttare la bomba in uno stadio non vuole uccidere solo l'arbitro o l'allenatore, ma tutti. A Castel d'Azzano è successa la stessa cosa: poteva morire chiunque si trovasse nei pressi del casolare, compresi i vicini", afferma il procuratore Raffaele Tito.