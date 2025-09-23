Esperimento "Prison Got Talent", lo show tra detenuti in carcere

L'arte come medicina per i detenuti. Al carcere di Velletri è andata in scena la prima edizione di "Prison Got Talent", una vera e propria competizione in cui i detenuti si sfidano tra canto, teatro e performance artistiche. A trionfare è stato Tommaso, 38 anni, che ha portato la canzone "Ultimamente" di Alex Baroni, artista scomparso nel 2002 a causa di un incidente stradale. "Alzare una coppa qui dentro è una cosa che non dimenticherò mai più nella vita. Qui dentro tutto quello che si vive è amplificato, io ho visto tanta gioia anche nei miei colleghi che hanno recitato o cantato", ha detto Tommaso a Repubblica.