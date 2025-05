Sos carceri, report Antigone: 3 mq di spazio e record di detenuti minori

Il report Solo 36 carceri su 189 non sono sovraffollate: 58 hanno un tasso superiore al 150% (su questo dato la maglia nera va all'istituto di San Vittore, seguito da quelli di Foggia e Lucca) mentre il tasso medio effettivo di affollamento è almeno del 133%. In due anni la capienza effettiva è diminuita di 900 posti mentre i detenuti sono cresciuti di 5mila unità, per un totale di oltre 62mila detenuti (in lieve calo rispetto all'anno precedente). In trenta istituti sui 95 visitati dai rappresentanti di Antigone "c'erano celle in cui non erano garantiti tre metri quadri calpestabili per ogni persona, in 12 c'erano celle senza riscaldamento e in 43 carceri celle senza acqua calda". Non va meglio, secondo l'associazione, per i nuovi padiglioni prefabbricati in arrivo: "Sono sovraffollati già da progetto, ossia poco più di 5 metri quadri a persona".