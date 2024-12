Carceri, cellulari introdotti illegalmente per i detenuti

L'inviato di "Striscia La Notizia" Luca Abete mostra alcuni video in cui non solo verrebbe evidenziato il possesso illecito di smartphone da parte di alcuni detenuti, ma sarebbe addirittura ostentato sui social. Nel corso di una diretta su TikTok, per esempio, un detenuto canta a squarciagola, spiega di avere due cellulari e parla di droga. Un altro, invece, sempre in un video sui social, risponde a un utente che gli chiede se usare lo smartphone sia consentito in carcere: "I telefoni non si potrebbero avere in teoria, ma in pratica lo sanno che ci sono e fanno anche comodo. È normale li portano loro proprio, si devono mettere i 3500 euro in tasca, no? Siamo sotto Natale". Secondo il racconto di questi detenuti, dunque, sarebbero proprio gli agenti della polizia penitenziaria a procurargli gli smartphone in cambio di 3500 euro.