Emergenza carceri, piano contro il sovraffollamento: diecimila posti in più e misure per i tossicodipendenti

Arriverà martedì sul tavolo del Consiglio dei ministri il piano per affrontare l'emergenza legata al sovraffollamento nelle carceri. Lo riporta il Messaggero, che cita fonti qualificate. Il commissario per l'edilizia carceraria, Marco Doglio, illustrerà la mappa degli interventi per ampliare la capienza per i detenuti davanti al premier Meloni. Tra i punti principali la creazione di diecimila posti in più, celle modulari da montare in tempi rapidi all'interno di strutture riqualificate, misure alternative per i detenuti a fine pena che si sono distinti per buona condotta e per i tossicodipendenti avviati a scontare la pena residua nelle comunità.