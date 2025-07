Prato, detenuto trovato morto: non si esclude l'omicidio

L'uomo aveva precedenti penali per violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali, aveva partecipato alla rivolta del 5 luglio scorso e risultato in possesso di armi rudimentali. All'interno della camera non sono stati trovati però strumenti che inducano a ipotizzare il suicidio (né corde, né lacci). Nella struttura, sottolinea la procura, è emerso un preoccupante ricorso alla violenza da parte di gruppi di detenuti in pregiudizio di altri ed una estrema facilità di movimento di chi è ristretto, che si estendono anche alla sezione di isolamento.