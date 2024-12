New York, detenuto pestato a morte in carcere dagli agenti: esplode la polemica dopo la diffusione del video

L'inchiesta sarà condotta da Ryan Paparella, ex agente carcerario, secondo il quale al momento non ci sono motivazioni chiare per l'attacco. "Brooks è stato picchiato violentemente da un gruppo di agenti il cui compito era tenerlo al sicuro. Meritava di vivere e tutti coloro che vivono nel penitenziario di Marcy meritano di sapere di non dover vivere nella paura di violenza per mano del personale carcerario", ha osservato Elizabeth Mazur, legale della famiglia del detenuto morto. L'associazione in difesa dei diritti civili New York Civil Liberties osserva come "il pestaggio mortale di Brooks non è un incidente isolato. Piuttosto evidenzia una cultura di violenza e mancanza di responsabilità per gli illeciti da parte degli agenti penitenziari".