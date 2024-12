Crotone, quattro arresti per pestaggio poliziotto che uccise 44enne

Il poliziotto è stato indagato per omicidio subito dopo il fatto. Chimirri, sposato e padre di quattro figli faceva il pizzaiolo ed era noto per il suo attivismo sui social, tanto da avere quasi 158mila follower su TikTok. Secondo la ricostruzione fatta all'epoca, tutto ha avuto origine da un incidente stradale a Isola Capo Rizzuto, Comune limitrofo a Crotone, al quale aveva assistito Sortino e in cui era rimasto coinvolto Chimirri, il quale, anziché fermarsi per chiarire la dinamica del sinistro e le relative responsabilità, si sarebbe allontanato. Sortino, in borghese e libero dal servizio, avrebbe inseguito la vettura condotta dal pizzaiolo, che viaggiava insieme a un'altra per fargli presente l'accaduto, raggiungendolo a Crotone, nel quartiere "Campanaro" peraltro noto alle forze dell'ordine per essere luogo di residenza di numerosi pregiudicati.