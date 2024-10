Crotone, poliziotto spara e uccide un 44enne durante una colluttazione | Poi rischia il linciaggio

É stato in quel momento che alcuni familiari e conoscenti di Chimirri si sono scagliati contro il poliziotto, tempestandolo con calci e pugni. Solo l'intervento dei carabinieri, giunti nel frattempo sul posto, ha consentito di riportare la situazione, alla calma, sottraendo il poliziotto da una situazione che si era fatta per lui molto critica. I militari, per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica di quanto è accaduto, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona. I militari stanno anche sentendo, nella qualità di testimoni, le persone che hanno assistito alla scena. Obiettivo delle indagini, in particolare, è di ricostruire l'intera dinamica dei fatti culminati con la morte di Francesco Chimirri e di identificare le persone che hanno aggredito e quasi linciato il poliziotto.