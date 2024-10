Arezzo, donna trovata morta con ferita alla testa: fermato ex fidanzato della figlia

L'allarme - Sul posto sono arrivati i carabinieri con il pm Julia Maggiore: hanno ascoltato il marito, un artista di origine canadese che ieri aveva contattato la figlia, residente all'estero, preoccupato per la scomparsa della moglie. E' stata poi la figlia a chiamare il 112 e a far scattare le ricerche, che hanno poi dato il tragico esito. L'ipotesi più probabile è subito apparsa quella dell'omicidio. Letizia Girolami era conosciuta per la sua professione, donna definita solare e aperta da tutti. Era tornata a Foiano per vivere nel casolare di campagna del padre, in Val di Chiana.