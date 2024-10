Maria Campai, le ricerche online del 17enne prima dell'omicidio: "Come uccidere per soffocamento"

A rafforzare l'ipotesi della premeditazione sarebbero soprattutto le ricerche in Internet effettuate dal giovane con il suo cellulare: emerge il desiderio di prendere informazioni pratiche per commettere un delitto. Dalla domanda "in quanto tempo brucia un corpo?" a "come avviene la morte per soffocamento" fino a "che fine fa il liquido seminale": "Quarto Grado" mostra alcune delle tante ricerche alle quali il 17enne ha cercato risposta navigando sul web.