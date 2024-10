Maria Campai, il 17enne: "L'ho scelta per il profilo sul sito, non l'avevo mai vista"

Si fa sempre più precisa la ricostruzione della confessione del 17enne accusato di aver ucciso Maria Campai, la donna ritrovata senza vita in una villetta di Viadana, nel Mantovano. Nel corso della puntata di Mattino 4 sono state mandate in onda le parole della confessione del giovane. Davanti al gip Laura D'Urbino, il minorenne ha raccontato come le avrebbe fatto perdere i sensi dopo la discussione - degenerata - sul prezzo per il rapporto consumato. E ancora: si parla del contatto avvenuto siti d'incontri e sulle precedenti esperienze a pagamento.