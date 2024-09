Viadana (Mantova), convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio di Maria Campai

La Procura dei minori di Brescia ha convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio della 42enne Maria Campai. Secondo i pm, il ragazzo ha ucciso la donna "in maniera volontaria e premeditata", per poi nasconderne il cadavere all'interno di un garage a Viadana (Mantova). Il 17enne ha risposto per un'ora e mezzo alle domande del magistrato nell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto presso il Tribunale dei minori di Brescia.