Donna uccisa a Mantova, il 17enne: "Volevo sapere che cosa si prova a uccidere"

Il 17enne fermato a Mantova con l'accusa di aver ucciso la 42enne Maria Campai, prima ancora di contattarla aveva cercato online "come occultare un cadavere". E per questo, secondo l'accusa, aveva premeditato l'omicidio. Mentre lui inizialmente avrebbe confessato di averla "uccisa perché mi ha chiesto 200 euro, troppi soldi" per un rapporto sessuale che sarebbe stato concordato online e consumato a casa di lui, nel box trasformato in palestra. Ma secondo la Gazzetta di Mantova avrebbe poi ammesso ai carabinieri che "volevo scoprire che cosa si prova a uccidere". E durante gli interrogatori non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento.