Omicidio Viadana, per l'autopsia Maria Campai è stata picchiata e soffocata

L'autopsia ha rivelato diversi particolari che contraddicono la versione resa dal ragazzo, secondo cui lui avrebbe stretto con il braccio il collo di Mara Campai quando era stesa sul divano. Da qui sarebbe caduta, picchiando la testa sul pavimento e lasciando le vistose macchie di sangue. L'esame del cadavere ha invece, evidenziato le tante fratture sia alla testa sia allo sterno e alle costole, incompatibili con la caduta da un'altezza di 40 centimetri. Si è ipotizzato che il ragazzo abbia sbattuto la testa della donna contro il muro del garage, ma questa circostanza, almeno stando all'autopsia, non è confermata, per cui serviranno altri accertamenti. Il giovane, dopo aver ucciso con violenza la donna, ha spostato il corpo nell'adiacente giardino di una villa abbandonata, lasciandolo sotto un albero e ricoprendolo di foglie e arbusti per nasconderlo. Lì è rimasto per sette giorni, durante i quali il 17enne ha condotta la sua vita come se nulla fosse, dividendosi tra la scuola e la palestra. È stato poi lui stesso, fermato dai carabinieri su indicazione della sorella della vittima che lo aveva riconosciuto come ultimo accompagnatore di Maria, a indicare ai militari il luogo dove aveva nascosto il corpo.