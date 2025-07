Carcere, Nordio: oltre 10mila detenuti possono avere misure alternative

Oltre 10mila detenuti possono ottenere misure alternative alla detenzione in carcere. Lo ha accertato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha quindi istituito una task force per avviare il processo nelle case circondariali del Paese. Si spiega infatti in una nota che sono state già attivate interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni.