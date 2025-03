Minori in carcere più che raddoppiati negli ultimi tre anni: Campania, Lombardia e Sicilia le regioni con più baby-detenuti

Sul versante opposto, Valle d’Aosta, Molise e Umbria registrano i numeri più bassi, con pochissimi casi di detenzione minorile. In Umbria, nel 2024, erano appena 8; in Molise solo 1 mentre in Valle d’Aosta, addirittura, nello stesso anno non risultavano minori in stato di detenzione. Esempi virtuosi arrivano anche da Liguria, Abruzzo e Basilicata, dove il tasso di incidenza sul dato nazionale non supera un punto percentuale.