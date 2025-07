Piano carceri, c'è il via libera del Cdm | Salvini: "Dal Mit 335 milioni di euro"

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al piano carceri. Lo ha annunciato il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini. "Più carceri per ospitare i delinquenti e riforma della Giustizia per offrire più garanzia ed efficienza ai cittadini. Il Cdm ha approvato il piano di interventi per ristrutturare e ingrandire gli istituti penitenziari (con 335 milioni del mio Ministero), mentre il Senato ha approvato una riforma storica che prevede anche la separazione delle carriere. Gli italiani ci hanno votato anche per questo. E noi passiamo dalle parole ai fatti", ha detto Salvini.