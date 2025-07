"Nessun buco nella sicurezza": l'Enac replica dopo la tragedia a Orio al Serio

Le uscite di sicurezza "allarmate e presidiate sono una esigenza di sicurezza" ha spiegato Di Palma. E a Orio al Serio "l'infrastruttura è a norma". Il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ha parlato di quanto è successo come di un "evento tragico" assicurando che "la sicurezza del trasporto aereo non è stata a rischio". Ora le direzioni dell'Enac valuteranno la relazione del direttore territoriale e "se ci siano profili per intervenire con delle prescrizioni" anche se ad ora "non emergono difficoltà infrastrutturali". Subito dopo l'incidente, "abbiamo assistito i passeggeri" anche "con supporto psicologico" utilizzando un protocollo messo a punto dopo il disastro aereo di Linate, dove l'8 ottobre 2001 morirono 118 persone. Un protocollo messo a punto con l'associazione 8 ottobre, creata per non dimenticare l'incidente e per occuparsi di sicurezza aerea.